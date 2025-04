Ex-Teamchef von eigenen Fans mit Flaschen beworfen

Neun Titel in drei Jahren

Und das obwohl der Schweizer eigentlich eine erfolgreiche Zeit in Ägypten erlebte. Der 64-jährige gewann in seinen drei Jahren als Trainer sowohl zweimal die afrikanische Champions League, die ägyptische Meisterschaft und den ägyptischen Cup. Auch den ägyptischen Supercup konnte er ganze dreimal holen. Das Ausscheiden im Semifinale und der derzeitige zweite Platz in der Liga sind wohl nun zu wenig für den erfolgsverwöhnten Klub aus Kairo.