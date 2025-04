Eva Glawischnig: „Solche Momente machen uns stark“

„Manchmal muss man auf die Nase fallen“, schmunzelte „Dancing Star“ Eva Glawischnig nach dem Sturz ihres Tanzpartners Dimitar Stefanin in der Show. Was der Profitänzer selbst dazu sagt, warum Juror Balázs Ekker trotz Kritik immer ehrlich und am Punkt bleibt – und wie es Stefan Koubek nach seinem Show-Aus wirklich geht?