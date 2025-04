Die Blanko-Unterschriften von Benkos „Stroh-Mama“

Am 23. Jänner 2025 ist für den langjährigen Lebemann René Benko Schluss mit Lustig. An diesem Tag, 8.30 Uhr, klicken im Innsbrucker Innenstadt-Büro die Handschellen. Zeitgleich durchkämmen Ermittler der Soko Signa die Lebenswelten enger Vertrauter. Eine Betroffene: Benkos Schwester, die dem Gründer und Bauherrn des Signa-Konzerns auch in den Monaten nach den Milliardenpleiten als eine Art persönliche Assistentin dient. Auch sie verfügt über eine E-Mail-Adresse der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck, in der – ebenso wie in der Ingbe-Stiftung in Liechtenstein – erhebliche Vermögenswerte der Benkos gebunkert sein sollen. Als Mitstifterin und Hauptbegünstigte dieser beiden Stiftungen gilt René Benkos Mutter Ingeborg, 74, eine pensionierte Kindergärtnerin.