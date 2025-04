„Uns rufen Leute an, die nie am Sportplatz waren“

Klingeling! Ruhig geht’s im Büro der Hartberger aktuell maximal zwischen 20 Uhr am Abend und sechs Uhr in der Früh zu. „Seit 6.30 bearbeite ich VIP-Kartenanfragen für das Cupfinale in Klagenfurt“, sagt TSV-Klubsekretär Kurt Riedl. „Wir sollten unser Gespräch schnell führen, es klingelt im Hintergrund schon wieder.“ So einen Ticketansturm kennt man in der Geschäftsstelle des oststeirischen Bundesligisten nur vom Hörensagen. „Es ist sicherlich das größte Event in der Klubgeschichte“, so Riedl, der gemeinsam mit Norbert Riegler und den vielen ehrenamtlichen Helfern des Vereins aktuell alle Hände voll zu tun hat.