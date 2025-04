Kanes grausamer Fluch nimmt endlich ein Ende

Egal, ob man es mit den Bayern hält oder nicht. Einem Mann vergönnt wohl jeder die deutsche Meisterschaft. Und zwar Harry Kane! Der Engländer erzielte in seiner Karriere Tore am Fließband, zählt zu den Besten seiner Generation – aber ging immer leer aus! Am Wochenende könnte sein Titelfluch endlich ein Ende nehmen …