Grenzenlos in Genuss & Kultur

Zum 20 Jahre-EU-Jubiläum Sloweniens war eine erstaunliche Fotoausstellung im 1. Wiener Bezirk, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich lüge nicht, aber fast bei jedem dieser Bilder dachte ich damals, wo ist das? Da muss ich hin! Nun gut, wie das so manchmal ist mit Reisezielen, die eigentlich in der Nähe liegen und man das Gefühl hat, das kann ich jederzeit machen.