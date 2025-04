19 Brüche! Die irre Krankenakte des „Martinator“

Die MotoGP hat ihre Zelte in Europa aufgeschlagen, am Samstag geht es in Jerez de la Frontera im Sprint (15 Uhr, live bei ServusTV) bereits um WM-Punkte. Weltmeister Jorge Martin fehlt, für den Spanier geht es erst jetzt zurück in die Heimat – mit einem medizinischen Spezialflieger von Doha nach Madrid. Vor 13 Tagen hatte er sich beim Comeback-Versuch beim Katar-GP zum dritten Mal in diesem Jahr schwer verletzt. Die Krankenakte des Weltmeisters: