Eine Auszeit im Hotel Forelle am Millstätter See

Das Seeglück Hotel Forelle****S in Millstatt beeindruckt vor allem durch seine direkte Lage am Millstätter See. Die Sonnenterrasse lädt zum Genießen und Verweilen am See ein. Sie möchten sich wieder mal so richtig erholen und einfach entspannen? Mit etwas Glück können auch Sie 1 Sommer- und Seeurlaub (5 Nächte) für 2 Personen inkl. Halbpension im Seeglück Hotel Forelle****S direkt am Millstätter See gewinnen