Sturm-Ikone Mario Haas & Co. boxen für guten Zweck

Einmal im Scheinwerferlicht stehen, in der Menge baden, von Tausenden bejubelt werden? Kein Problem. Was man jedoch dafür tun muss: Schläge austeilen – und einstecken können! Denn beim traditionellen Branchenboxen in Graz warten auf die Teilnehmer keine Show-, sondern richtige Boxkämpfe! Egal ob Landesbediensteter, Maschinenbautechniker, Steuerrechtler oder Diskjockey – hier durfte und darf sich jeder beweisen!