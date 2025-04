Mäßiger Gesamteindruck bei fabelhaftem Solisten

Beim Bregenzer Meisterkonzert am Freitag spielte es jedoch keineswegs Musik dieser Zeit des Frühbarocks, sondern präsentierte die für unser heutiges Verständnis größten tschechischen Komponisten Smetana, Dvořák und Janáček – gut und gerne hätte da auch noch Bohuslav Martinů dazu gepasst. Hauptwerk des Konzerts und zugleich musikalischer Höhepunkt war das Cellokonzert in h-Moll Opus 104 von Antonín Dvořák. Interpret war László Fenyö auf seinem Goffriller-Cello, und sein Spiel war der Leuchtpunkt des gesamten Abends. Der in Deutschland wirkende Ungar verfügt über einen wunderbar feinen Ton und vermag die Phrasen sensibel zu formulieren. Leicht hatte er es dabei nicht, denn das Orchester unter seinem Gründer und Leiter Heiko Mathias Förster vermochte diese Feinheit und Sensibilität nicht aufzunehmen. Vieles in der Klangbalance ließ einen unbefriedigt zurück. Da machte es glücklich, dass Fenyö als Zugabe einen Satz aus einer Cellosuite von Bach als Solo-Zugabe spielte.