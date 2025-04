Ende des Ukraine-Krieges scheint in Reichweite

Jetzt ändern sich auch die Töne, die aus der Ukraine zu hören sind. So sagte der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Witali Klitschko, dass sein Land für einen Frieden womöglich „vorübergehend“ Gebiete an Russland werde abtreten müssen. Eines der Szenarien sei, „Territorium aufzugeben“. Das sei nicht fair, aber „vielleicht eine Lösung“. Selenskyj, so Klitschko in einem BBC-Interview, müsse womöglich einer „schmerzhaften Lösung“ zustimmen, um zu einem Frieden zu gelangen. Die Ukrainer würden aber „niemals eine russische Besatzung akzeptieren“.