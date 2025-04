Sinner vor Comeback: „Das hat mir sehr geholfen“

Seit 13. April darf der Südtiroler wieder trainieren, am 4. Mai endet seine Suspendierung. „Wir haben sehr hart trainiert. Hoffentlich bekomme ich ein bisschen ein Momentum vor der Sandsaison. Es wird sicher nicht einfach für mich“, meinte Sinner kürzlich in einem ORF-Interview. „Die ersten Matches werden wirklich schwer sein, aber hoffentlich komme ich wieder gut in den Rhythmus.“ Sinner hatte kürzlich mit dem Australier Jack Draper in Frankreich trainiert.