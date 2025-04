„Tausende Kilometer Anreise nach Gastein für nix“

Tausende Kilometer Anreise! „Und das alles für nichts“, ist Thanos Piachas immer noch sauer. Zusammen mit seiner Ehefrau Evi machte sich der Grieche in der Osterwoche aus seiner Heimat mit dem Auto auf ins Gasteinertal. Das Paar hatte in einem Hotel ein Zimmer reserviert – und freute sich auf ein paar Skitage in Sportgastein. Doch dazu sollte es nicht kommen.