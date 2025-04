Massive Explosion in Hafen: Hunderte Verletzte

„516 Menschen wurden verletzt und Hunderte in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht“, berichtete das Staatsfernsehen am Samstag unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort. Im Anschluss an die „massive Explosion“ sei in dem Hafen Schahid Radschee in der Provinz Hormusgan ein Feuer ausgebrochen.