Blauer Anzug im Vatikan: Trump sorgt für Aufregung

Zwar wird im Vatikan traditionell Schwarz für Trauerbekleidung erwartet, doch die Richtlinien sind nicht so eisern, wie viele annehmen. Dunkle Anzüge gelten ebenfalls als akzeptabel – und Blau fällt zweifellos in diese Kategorie. Es wird also keineswegs ein protokollarischer Fauxpas begangen, wenn man sich nicht für die tiefste Trauerfarbe entscheidet.