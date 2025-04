Traktor in Vorarlberg überschlägt sich und brennt

Am Samstag gegen 10 Uhr war ein Landwirt mit Mäharbeiten in Dafins zugange. Er fuhr dabei mit seinem Mähtraktor auf einer Wiese in Hanglage. Vermutlich aufgrund des nassen Grases – am Vortag hatte es noch geregnet - geriet das Fahrzeug rückwärts ins Rutschen und stürzte schließlich über eine Kuppe einen steilen Hang hinab in Richtung Wald.