Beim Überholen: Frontal gegen Wagen geprallt

Ähnlicher Fall am selben Tag

Ebenfalls am Dienstagabend kam es in Lind ob Velden zu einem Verkehrsunfall: Ein 18-jähriger Autolenker dürfte beim Einbiegen in die Selpritscher Straße wegen der tief stehenden Sonne den Wagen eines 80-Jährigen übersehen haben. Es kam zur Kollision. Der verletzte 18-Jährige verweigerte die Mitfahrt mit der Rettung.