Milde Strafe für Mitglied (21) von rechtem Terror

Ende 2019 kam der Angeklagte erstmals in Kontakt mit der „Feuerkrieg Division“. Vor Gericht liest er in einem vorbereiteten Statement vor: „Ich fühlte mich alleine, wurde in der Schule gemobbt, wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll.“ Damals war er 17 Jahre alt. Er wurde dann Mitglied der Neonazi-Gruppierung, um „mich wichtig zu machen. Cool zu sein.“