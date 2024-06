Bürger trugen geplantes Langlaufzentrum zu Grabe

Es war ein klares Votum in Bad Leonfelden, wo am Sonntag über ein geplantes Langlaufzentrum mit Rollerskate-Nutzung im Sommer geurteilt wurde: 71 Prozent der Stimmen fielen auf „Nein“, nur 29 Prozent auf „Ja“ für die Umwidmung der benötigten Flächen in der Ortschaft Weigetschlag. Das Interesse am Thema war aber trotz der hitzigen Debatten im Vorfeld dann doch sehr überschaubar, nur 48,5 Prozent der wahlberechtigten Bad Leonfeldener gaben ihre Stimme ab.