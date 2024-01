„Ein Langlaufzentrum wäre pure Geldverschwendung“

Unterschriftenaktion ins Leben gerufen

Die Grünen werden keinesfalls lockerlassen. Zuletzt haben binnen kürzester Zeit über 700 Leonfeldner gegen das Projekt unterschrieben. Das ist knapp ein Viertel der Wahlberechtigten. Dazu kommen die vielen negativen Stellungnahmen der unterschiedlichen Abteilungen des Landes und der Jagdgesellschaft. „Sie geben die verschiedenen Bedenken der Bevölkerung sehr gut wieder“, so Grünen-Stadtrat Thomas Kronsteiner. Für ihn ist das Projekt eine „pure Geldverschwendung“ angesichts der klimatischen Entwicklung. „Uns droht womöglich in zehn Jahren eine Sportruine. So kann man nicht mit Steuergeld umgehen.“