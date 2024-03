Volksbefragung über die Langlaufarena ist nun fix

Eigentlich endet die Eintragungsfrist für die Durchführung einer Bürgerbefragung zum Langlaufzentrum in Bad Leonfelden erst kommende Woche. Da die erforderliche Anzahl der Unterschriften mit Freitag, 15. März , erreicht wurde, kann schon am in der Gemeinderatssitzung am Montag, 18. März, der Wahltermin festgesetzt werden.