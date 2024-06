Für uns seid ihr jetzt schon Europas Nr. 1

Die Musketiere am Platz begeistern Fans im In- und Ausland. Mit den gebürtigen Wienern Arnautovic, Querfeld, Mwene, Weimann, Wöber, Daniliuc und Hedl ist die Hauptstadt sehr stark im EM-Kader vertreten. Und nicht zu vergessen, David Alaba. Der Kapitän der Herzen, ist zwar verletzt und kann nicht spielen. Er sitzt aber auf der Ersatzbank, feuert an, gibt taktische Tipps, baut die Mannschaft moralisch auf. Und feiert jeden Sieg ausgelassen mit.