Wirtschaftsbund will mehr Arbeitskräfte vom Balkan

Drei der Top-Fünf-Zuwanderungsländer liegen am Balkan

Die EU beschloss kürzlich auch, Länder des Westbalkans bei ihrer Annäherung an die Union finanziell stärker zu unterstützen. Außerdem liegen drei der Top-Fünf-Zuwanderungsländer in Österreich laut Wirtschaftsbund bereits jetzt in der Balkan-Region. Bosnier etwa nutzen die Rot-Weiß-Rot-Karte am häufigsten.