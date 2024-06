Keine Beitragspflicht für ukrainische Studierende

Ukrainer ersparen sich 726,72 Euro pro Semester

Durch die entsprechende Novelle der Studienbeitragsverordnung, die Polaschek am Freitag in Begutachtung geschickt hat, sparen sich die Ukrainer und Ukrainerinnen 726,72 Euro pro Semester. So viel fällt normalerweise für Drittstaatsangehörige pro Semester an, das Doppelte des regulären Studienbeitrags.