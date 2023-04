Ukrainische Studierende zahlen weiter keine Gebühr

„Seit mehr als einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, der unsägliches Leid für die ukrainische Bevölkerung verursacht hat. Das betrifft auch ukrainische Studierende in Österreich, die wir aufgrund des Krieges auch weiterhin finanziell entlasten werden. Das soll weiterhin unbürokratisch und direkt geschehen“, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung.