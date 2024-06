Nach einem Alkounfall zur Großmutter geflüchtet

Kurz nach 4 Uhr in der Früh kam am Samstag das Auto eines 20-Jährigen aus dem Bezirk Völkermartkt in Zell-Schaida von der Fahrbahn ab und blieb etwa drei Meter unter der Straße zwischen Bäumen hängen. Die Feuerwehren Zell-Pfarre und Zell-Freibach mussten den Wagen sichern.