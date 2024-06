Arnie: „Bereit, Menschen in den A*sch zu treten!“

„Wir alle teilen eine Vision“

„Ich kann eine Welt sehen, mit sauberem, blauem Himmel. Eine Welt – egal, wo du lebst – in der überall Wasser trinken kannst, ganz ohne Angst, wie ich es hier in Österreich konnte. Eine Welt, die die Zukunft wählt, statt Vergangenheit. Eine Welt, die saubere Energien nutzt. Eine Welt, die keinen Krieg mehr um Öl kämpft, wo Länder in Harmonie leben und alle Menschen Zugang zu Wasser etc. haben. Das ist meine Vision. Ich weiß, wir alle teilen diese Vision“, so Schwarzenegger.