Falscher (Rauch-)Alarm um Arnold Schwarzenegger

Sonst kennen wir die Bilder von Arnold Schwarzenegger in der Hauptstadt meistens so, dass der Kult-Steirer mit dem E-Bike durch die Wiener Innenstadt radelt, bevor es zu seinem Umwelt-Kongress, dem morgen startenden World Summit, in der Hofburg losgeht. Am Mittwoch war das Szenario ein anderes – doch immerhin blieb es bei der elektrischmobilen Fortbewegung.