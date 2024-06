Mehr als jeder Zweite leidet unter Hitze

Die Unwettergefahr steigt laut der Österreichischen Unwetterzentrale vor allem am Freitag an. In Vorarlberg kann es bereits am Vormittag regnen, in der zweiten Tageshälfte folgen den Meteorologinnen und Meteorologen nach heftige Gewitter. Im Westen kühlt es auf 20 bis 27 Grad ab, im Osten werden noch Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet. In der Nacht zum Samstag werden weitere Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen erwartet.