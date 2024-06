Jugend im Drogensumpf: Wenn der Druck größer wird

Immer wieder gibt es in Tirol schwere Fälle von konsumierenden Kindern und Jugendlichen – manchmal leider auch mit tödlichem Ausgang. Am Mittwoch fand in Innsbruck die 11. Tiroler Suchttagung statt. Unter dem Motto „Jugend unter Druck“ diskutierten Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen über Aufgaben und Herausforderungen für das Hilfesystem.