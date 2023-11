Suchtkranke Kinder: „Ist klar ein Thema der Zeit“

Betreutes Wohnen Intensiv Plus

Im Fokus der Diskussion standen die Maßnahmen im Zusammenhang mit suchtgefährdeten Kindern und Jugendlichen in Tirol. „Seit meinem Antritt beschäftige ich mich mit dieser Thematik, es handelt sich klar um ein Thema der Zeit“, sagt LR Pawlata, „wir erinnern uns an unglückliche Fälle, in denen Kinder und Jugendliche mit einer Sucht gestorben sind, keine adäquate Unterbringungsmöglichkeit vorhanden war. Es gilt nunmehr die Unterbringung im Rahmen des Betreuten Wohnens Intensiv Plus. Diese spricht Jugendliche an, die Drogensucht haben und in das soziale System nicht mehr integriert werden können. Jugendliche, die durch Formen durchgelaufen und keine Hilfe mehr bekommen haben.“