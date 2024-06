„Familien sollen in Krisen nicht warten müssen“

Es handelt sich um einen tragischen Fall. Laut „Krone“-Informationen soll ein Jugendlicher aus dem Tiroler Unterland, der seit Jahren illegalen Substanzen verfallen ist, den Entschluss gefasst haben, diesem Teufelskreis zu entkommen und einen Entzug zu machen. Doch an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall sei er abgewiesen worden, da es für ihn derzeit keinen Platz gebe. Wenige Tage später wurde er Zuhause in seinem Bett entdeckt – und zwar tot.