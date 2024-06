25-Jähriger tötete 4 Mitbewohner – darunter Kinder

Verdächtiger verwickelte sich in Widersprüche

Die junge Familie wohnte im selben Haus wie Atwood. Als er von den Cops befragt wurde, behauptete er zuerst, dass er die Familie bereits am 1. Juni aus dem Haus geworfen hatte – wegen hoher Mietschulden. Doch dann verwickelte sich der 25-Jährige in Widersprüche, was zu einem Hausdurchsuchungsbefehl führte.