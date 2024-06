Ferien wie noch nie: Wir haben es für Sie getestet

Neun Wochen Sommerferien stehen vor der Tür – und für viele Eltern stellt sich die Frage, was man die Zeit mit den Sprösslingen unternehmen kann, die man nicht in Meer, See oder Bad verbringt. Wir haben für Sie nicht nur neun Freizeitparks und zwölf Wasserrutschen ausführlich getestet, sondern auch ungewöhnlichen Zeitvertreib ausprobiert – alle Tests inklusive Video! Plus: Last-Minute-Tipps für die Ferienbetreuung und die Aufklärung, warum Kinder ein Recht auf Ferien haben und wie der Familienurlaub gelingt.