„Wir schauen nicht, dass wir wem etwas versauen“

Weichenstellungen stehen an

Noch vor dem Duell mit Sturm könnte es zu langfristigen Weichenstellungen kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Rapid schon in der kommenden Woche den neuen Trainer – Peter Stöger gilt als Favorit – und den neuen Geschäftsführer Wirtschaft bestellt. Die Verlängerung mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer ist so gut wie durch.