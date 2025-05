Eze-Doppelpack! Glasners Palace gewinnt bei Spurs

Europa-League-Finalisten in der Liga grottig

Dort kassierte mit Manchester United auch der zweite Europa-League-Finalist eine 0:2-Niederlage. Die „Red Devils“ bezogen diese zu Hause gegen West Ham United. Den Schwung vom Einzug ins europäische Endspiel am Donnerstag konnten also beide Teams nicht mitnehmen. Tottenham ist 17., ManUnited nur einen Zähler davor 16.