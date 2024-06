Dieser Ninja-Parcours wirft stärksten Kämpfer ab

Was im Fernsehen spielerisch wirkt, entpuppt sich in der Realität als richtig harter Prüfstein für alle Hobbysportler. Jumpin Warrior auf dem Gelände der ehemaligen Shopping City Süd in Wiener Neudorf wirbt mit dem größten Ninja Warrior Parcours des Landes. Krone+ wagte sich für einen Testlauf in die Traglufthalle (siehe Video).