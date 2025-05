Ende der Siegesserie als Warnung für den LASK

Sieben Siege und ein Remis in der Qualigruppe bisher, zwölf Punkte Vorsprung auf Hartberg in der Tabelle – wer da jammert, tut dies auf verdammt hohem Niveau. Dennoch war das torlose Heim-Unentschieden der Schwarz-Weißen gegen Hartberg ein Alarmsignal. Interimstrainer Max Ritscher sieht zwar im mutmaßlichen Duell am 26. Mai gegen die Steirer wie deren Coach Manfred Schmid „ein völlig anderes Spiel“, der langjährige Assistent von Peter Stöger ist aber zu gefinkelt, um nicht insgeheim das 0:0 als Testlauf fürs Play-off-Match um den Europacup genutzt zu haben.