Österreich fixiert EM-Ticket bei Pajovic-Abschied!

ÖHB-Team konterte Schweizer Führung

In die zweite Hälfte startete das ÖHB-Team mit zwei Stangenschüssen, wodurch die Eidgenossen erstmals in der Partie in Führung gingen und diese auf 18:16 ausbauten. Rot-Weiß-Rot konterte und spielte sich kurzzeitig in einen Rausch: Sechs Tore in Serie sowie erstmals ein Vier-Tore-Vorsprung (22:18) nach 40 Minuten waren die Folge.