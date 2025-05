Tickets für die goldene Note gewinnen

Diese Nachwuchsstars kämpfen um die goldene Note

Neben den Streichern bekommen da freilich auch jene jungen Künstler eine Bühne, die ihre Virtuosität an den Blasinstrumenten ausüben. So wie die 16-jährige Annalena Klem aus Ried/Riedmark, die im Finale am 6. Juni auftritt, welche mit Edward Elgars „Romanze für Fagott und Klavier Op. 62“ im Halbfinale bereits die Zuschauer für sich begeistern konnte.