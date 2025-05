Straka schreibt heimische Golf-Geschichte

Nervenstark

Die Weichen für den Turniersieg stellte Straka schon in den ersten drei Runden, der Wiener ging als geteilter Führender mit Shane Lowry in den Schlusstag – die letzte Runde nahmen die beiden Konkurrenten gemeinsam in Angriff. Nach einem langen Hin- und her, mal mit Vorteilen für Straka, mal für den Iren, entschied Loch 16 das Kopf-an-Kopf-Duell. Lowrey spielte ein Bogey, Straka übernahm die Führung – und gab diese nicht mehr her, fixierte mit einem Par am 18. Loch und einer 68er-Runde den größten Erfolg seiner Karriere, mit je zwei Schlägen Vorsprung auf Lowry und Justin Thomas (US).