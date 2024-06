Lehrstunde! So zockte Weltmeister die „Krone“ ab

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, als sich Patrick Riener ins größte Abenteuer seines Lebens stürzte. „Natürlich war es ein Risiko, so eine Anlage zu bauen“, gibt der ehemalige Bauleiter zu. Seine Erfahrungen aus dem beruflichen Vorleben machte sich Riener zunutze, stellte auf ein gepachtetes Areal in Gumpoldskirchen in viel Eigenregie eine Adventuregolf-Anlage samt Gastronomie hin. 800.000 Euro wurden von Firmen alleine für die 18 Loch veranschlagt. „Da habe ich es einfach selbst gemacht.“ Mit Bagger und Schaufel bewaffnet zauberte Riener eine Wohlfühloase ganz nach seinem Geschmack.