Was sie zu außergewöhnlichen Siegertypen macht

Vor einem Formel 1-Rennen ist Max Verstappen die Ruhe in Person. Direkt vor dem Start findet man den Niederländer beim Relaxen in seinem Aufwärmbereich, wo er sich selbst in den Flow bringt. Früher hat dieser Zugang zum Sport nicht immer die Zustimmung seines Vaters Jos Verstappen, ebenfalls F1-Fahrer, gefunden. Aber für Max ist es wichtig, ruhig zu bleiben und den Abläufen zu vertrauen, um den Druck loszuwerden und sich auf das vorzubereiten, was passiert, wenn die Ampel am Start erlischt.