Besitzer stellt Premier-League-Trainer zur Rede

Verletzter Spieler eingewechselt

„Es gab Verwirrung um Taiwos Zustand“, so Espirito Santo. „Wir hatten Vertrauen in ihn und erwarteten nach der Einwechslung unmittelbar einen Treffer. Leider konnte er nicht weitermachen, und das Spiel in Unterzahl hat alle frustriert.“ Am meisten jedoch wohl den Besitzer von Nottingham Forest. Denn dieser stürmte nach Spielende auf das Feld und stellte seinen Trainer vor laufender Kamera zur Rede.