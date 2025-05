Helm: „Rechnerisch ist ja noch alles möglich“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir die Niederlage einstecken mussten. Mit ein bisschen Abstand muss man aber das Ergebnis von der Leistung trennen. Es schmerzt sehr, dass wir uns mit so einer Leistung nicht belohnen konnten. Wenn du zwei Eckentore kassierst, ist es natürlich schwierig, mit einem Erfolgserlebnis nach Hause zu fahren. Grundsätzlich sind wir im Verteidigen von Ecken sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir aggressiv und zielgerichtet gespielt, da haben nur die Tore gefehlt. Wenn du ein Fußballspiel gewinnen willst, muss du aus den vielen Situationen im Strafraum mehr Profit schlagen. Jetzt schmerzt es natürlich sehr, weil wir uns aus der Derbysaison mit Sieg verabschieden wollten. Wir sind aber weiterhin mittendrin im Kampf um die Topplätze. In den folgenden zwei Spielen kann sich noch viel bewegen, rechnerisch ist ja sogar noch alles möglich.“