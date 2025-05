Dieser Klub steht kurz vorm Unterliga-Comeback

Globasnitz steht mit einem Bein in der Unterliga! Weil man am Sonntag in der 1. Klasse D daheim Bad Eisenkappel mit 4:2 bog, hat man als Vierter bei noch drei verbleibenden Partien bereits fünf Zähler Vorsprung auf den Fünften, der ja in die Relegation muss. „Es schaut nicht so schlecht aus, aber wir haben noch drei schwere Spiele“, freut es Globasnitz-Coach Karl Micheu, dessen Klub nach dem Abstieg 2018/19 nun wieder in die Unterliga zurückkehren könnte.