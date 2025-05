Kein Vorkoster für Königin Letizia von Spanien

„Nein, Königin Letizia braucht keinen Vorkoster“, hörte man vom Foyer des Courtyard Marriott in Linz. „Dafür aber eine Auswahl an diversen Säften. Am besten Johannisbeere“. Schon am Donnerstag sah man Cobra-Beamte rund um das Hotel am Europaplatz huschen. Im Inneren wurden Fluchtwege und das Fitnessstudio inspiziert.