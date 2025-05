1:1 gegen Vienna – Austria nun drei Spiele sieglos

Carina Wenninger und Co. mussten sich im „Nachspiel“ zum Männer-Derby Austria gegen Rapid in der Generali Arena gegen die Vienna mit einem 1:1 begnügen. Damit haben sie in den jüngsten drei Partien nur zwei Punkte geholt. Bitterer war am Sonntag, dass Topstürmerin Verena Volkmer am linken Knöchel verletzt ausschied.