Homophobe Gewalt: „Du Schwu*****, sag es endlich!“

Hassdelikte und verbale Attacken können für Menschen der LGBTIQ+-Szene mit höherer Wahrscheinlichkeit in Gewalt enden, wie für andere Menschen – das ist Fakt. Eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) von 2024 zeigt, dass LGBTIQ*-Personen häufiger Belästigungen und Gewalt ausgesetzt sind. Unter den Befragten gaben mehr als eine von zehn Personen in den fünf Jahren vor der Umfrage an, Gewalt erlebt hat zu haben – steigende Tendenz gegenüber dem Erhebungsjahr 2019. Unser Grundgesetz besagt eigentlich, dass Homophobie und Intoleranz in unserer Gesellschaft keinen Platz haben, die Betonung liegt auf „eigentlich“.