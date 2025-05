Reizgas-Attacke auf Konzert von Rapper Samra

Rapper: „Abartige Aktion“

Die Veranstaltung sei daraufhin beendet und die Teilnehmenden ins Freie gebracht worden. „Danke, danke an alle, die da waren. Wir hatten so viel Spaß. Aber gerade eben hab‘ ich einen Anruf bekommen, dass jemand Pfefferspray in die Menge gesprüht hat. So was find‘ ich sehr schade – abartig, dreckige Aktion. Ich hoffe, dass niemand verletzt wurde“, teilte der Berliner Rapper Samra auf Instagram mit. Er bedankte sich bei der Feuerwehr und Polizei.